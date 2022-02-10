شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط.. «برنت» يتراجع و«الأمريكي» يرتفع 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط اليوم الخميس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بشكل طفيف إلى 53ر91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر0% إلى 91ر89 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 6ر12 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو ما يمثل رقما قياسيا على أساس المتوسط السنوي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ أكتوبر 2018 وثلاثة أضعاف الانخفاض المتوقع.

كما ارتفع الطلب على الوقود إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يعكس استمرار تراجع الإمدادات.