شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 5600 مستثمر شاركوا في طرح ماكرو جروب نصفهم يستثمر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البورصة المصرية، إن عدد 5600 مستثمر شارك في الطرحين العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، منهم نسبة 49.6% مستثمرين جدد اشتروا نحو 31% من إجمالي الطرح.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، الوافد رقم 245 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وهي شركة رائدة في مجال المستحضرات الطبية، وسيتم تداولها تحت رمز (MCRO.CA)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة وفرق العمل المسؤولة عن الترويج والطرح، وكذلك عدد من ممثلي الأطراف ذات الصلة بالسوق.

تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية لعدد 264.5% مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4,85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.3 مليار جنيه، موزعة بين 1.2 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و64,1مليون جنيه قيمة الطرح العام، بمشاركة نحو 5600 مستثمر في الطرحين العام والخاص.

بلغت عدد أسهم الطرح موزعة على (الطرح العام): عدد 13.2 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2,3% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 251.3 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التي تمثل 43.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي للشركة إلى 2.8 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، خطوة مهمة من شأنها تشجيع باقي الشركات على الطرح والتداول للاستفادة من منصة البورصة المصرية في تحقيق مستهدفاتها وخطط أعمالها، مؤكدا أن الطروحات العامة تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الطروحات الجديدة تمثل محرك أساسي لاجتذاب سيولة جديدة وشريحة جديدة من المستثمرين"، حيث تلعب أسواق رأس المال دورًا رئيسيًا في مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.

أوضح أن جهود إدارة البورصة مستمرة في التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا استعداد إدارته لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

في هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد النايب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن اعتزازه بإتمام عملية الطرح وبدء مرحلة جديدة من مسيرة النمو كشركة مدرجة بجداول البورصة المصرية، مضيفًا أن الإقبال على الطرح العام والخاص يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في كفاءة نموذج عمل الشركة وقدرتها على توظيف فرص النمو الواعدة، عبر تبني وتطبيق رؤية استراتيجية متكاملة المحاور وتنفيذ خطط النمو المستهدفة في إطار المساهمة الفعالة في تنمية صناعة المستحضرات الطبية.

قالت البورصة المصرية، إن عدد 5600 مستثمر شارك في الطرحين العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، منهم نسبة 49.6% مستثمرين جدد اشتروا نحو 31% من إجمالي الطرح.