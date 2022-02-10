شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان «النكهات العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لولو السعودية للأسواق الكبرى مهرجان "نكهات عربية" لست دول عربية تشتهر بنكهاتها المميزة – مصر وسوريا والمغرب والمغرب والأردن، اليوم في لولو هايبرماركت في حي الملز، شارع علي بن أبي طالب في الرياض بحضور سفراء الدول معالي د. علي الكايد سفيرالمملكة الأردنية الهاشمية وسعادة د. مصطفى المنصوري سفير المغرب، وسعادة د. أحمد فاروق سفير جمهورية مصر وكان في استقبالهم السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى.

كما تم افتتاح المهرجان في جدة، في لولو هايبرماركت فرع المروة يوم الأربعاء 9 فبراير. وقد تم تكريم هذه المناسبة من قبل كبار ضيوفنا. معالي السيد إبراهيم اجولي – القنصل العام للمكلة المغربية في جدة ، ومعالي السيد محمد رمضان – القنصل لجمهورية مصر العربية في جدة.

سيقدم المهرجان الذي يستمر من 9 إلى 16 فبراير خيرات المأكولات العربية وأطباقها الشهية محضرة في أقسام الأطعمة الساخنة في لولو في جميع أنحاء المملكة ومجموعة واسعة من المنتجات المميزة بأسعار معقولة، مثل الأجبان المصرية المتنوعة، والزيتون التونسي وزيت الزيتون الفلسطيني والحلاوة الأردنية الشهيرة والمخللات المشكلة والمكسرات المغطاة بالعسل المحلي والسمسم وأنواع مختلفة من الشاي بما في ذلك تشكيلة زهرة الكركديه الشعبية ومقرمشات البسكويت بنكهة الزعتر واليانسون والأعشاب المحلية الأخرى.