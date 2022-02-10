شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسترالي والنيوزيلندي» يتمسكان بمكاسبهما مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشبث الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالمكاسب التي حققاها في الآونة الأخيرة وحوما قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، لكن لم يطرأ عليهما أي تغير يذكر قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكي اليوم.

وقد تقدم تلك البيانات مؤشرات جديدة للمتعاملين بخصوص وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى تداول الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته مقابل 0.7174 دولار أمريكي غير مبتعدا كثيرا عن 0.7194 سجلها في اليوم السابق وهو ما يقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.