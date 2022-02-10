شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 6.8%.. اقتصاد المملكة ينمو في الربع الرابع لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا إيجابية بنسبة قدرها 6.8% في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ويرجع هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.0% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا قدره 2.4%.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمية ارتفاعا قدره 1.6 %في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام 2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.8 %ء بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا قدره 1.2% .