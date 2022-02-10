شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خطة تسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج القطنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل أخر مستجدات افتتاح 3 فروع لـ"ECH" للبيع المحلى، وأولها فى أبريل المقبل، بعدما جهزت الشركة، عددًا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة خاصة فى قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، وكذلك الأدوات الجديدة المستخدمة فى تعبئة وعرض المنتجات، تعرف على التفاصيل.

1- بداية من شهر أبريل المقبل سيتم تدشين عدد من الفروع التجارية المخصصة لتسويق وبيع منتجات الأقطان المصرية الجديدة.

3- ستحمل المنتجات اسم "نيت" وهو رمز فرعونى متعلق بالنسيج والحصاد كشعار للمنتجات الجديدة.

4- ستواكب المنتجات مثيلتها العالمية وأحدث خطوط الموضة، بما يساهم فى استعادة القطن المصرى لمكانته العالمية مجددا.

5- بداية إنتاج باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة ستكون فى النصف الثانى من العام الجارى‬.

6- من المتوقع بدء وصول الماكينات الجديدة فى غضون شهرين لتحديث المصانع.

7- تولت شركة التسويق الجديدة " ايجبشن كوتون هب" رسميًا أعمال التسويق والمبيعات الخاصة بكل الشركات.

8- ستوفر ECH كافة أعمال التشغيل للغير أيضًا، بجانب التسويق والمبيعات.