شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون طن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4484 ألف طن "بيان مبدئى"، ارتفاعا من 3830 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلى من الزيت الخام فى المقابل تراجع بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 2383 ألف طن، بينما كانت 2485 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 102 ألف طن.

وسجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، وبلغ 4 ملايين و584 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وبلغ نحو 4584 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 3931 ألف طن فى شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن، بينما كان إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو 2440 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2598 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020.

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعى قد بدأ اتجاها مرتفعا منذ شهر يونيو الماضى، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن فى شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن.