كل ما تريد معرفته عن المسابقة الطلابية لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مشروع رواد 2030 - التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - إطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط (REC)، بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUf).





أهمية ريادة الاعمال تحرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، حيث ان ريادة الأعمال تعمل على تعزيز النمو الاقتصادى، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.







أهمية المسابقة أهمية المسابقة المسابقة تعطي رواد الأعمال فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الناشئة، موضحه أن تلك المشروعات يتم تقييمها من قِبل لجنة تحكيم تضم العديد من الخبراء فى مصر والشرق الأوسط، والتى ترأسها مديرة مشروع رواد 2030 حيث تم اختيارها رئيسًا للجنة التحكيم بالمسابقة، تأكيدًا للدور الفعال الذى يلعبه المشروع فى دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال فى مصر وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.

جهود الدولة لترسيخ ريادة الاعمال تتبنى الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

وتأتي المسابقة تأتي في إطار مشروع CIPIEE "المسارات والادماج الوظيفى وريادة الأعمال فى مصر"، والذى أطلقته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بهدف تطوير الأنشطة لصالح إضفاء الطابع المهنى على التدريب الجامعى وريادة الأعمال الطلابية.







شروط التقديم للمسابقة شروط التقديم للمسابقة تتضمن أن يكون الطالب المتقدم للمسابقة مسجل بإحدى الكليات والتي تأتي جامعة AUF كإحدى أعضائها أو مشاركة بها، بالإضافة إلى أن تكون لدى الطالب المتقدم فكرة تخدم وتحل المشكلات المجتمعية أو الاقتصادية لديه، فضلًا عن أن يكون المتقدم ضمن فريق من 3 إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى أن تكون فكرة مشروعاتهم غير مطبقة أو منفذة كشركة ناشئة، على أن يشارك كل فريق بفكرة واحدة فقط.

جوائز المسابقة تصل إلى 100 ألف دولار بالاضافة إلى فرص احتضان ودعم للشركات الناشئة حسب احتياجات كل منها، متابعه أن المسابقة تنقسم إلى أربع مراحل تتضمن مرحلة التقديم وفيها يقوم المتقدم بملأ استمارة التقديم والرد على الأسئلة الخاصة بفكرة المشروع والتي كانت في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2022 ، ويليها مرحلة التقييم الأولي من 5 وحتى 11 فبراير 2022، ، فضلًا عن مرحلة تقديم النسخة النهائية من فكرة المشروع بعد التعديل، على أن يتم التقييم النهائي للمشروعات يوم 25 مارس 2022، إلى جانب مرحلة التقييم واختيار أفضل 10 أفكار مشروعات ناشئة، متابعه أن المسابقة النهائية يتم تنفيذها بين الثلاث فرق المؤهلة من 27 إلى 29 مارس 2022.

وتضمنت الشروط كذلك أنه على الفريق المشارك ألا يكون قدم فكرته في أي مسابقة أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، وعلى كل فريق أن يقدم عرض تقديمى خلال 3 دقائق أمام لجنة من الخبراء والمحكمين، كما يمكن لحاملي الماجستير والدكتوراه التقديم في المسابقة، وأن يكون معظم أعضاء الفريق من الطلاب الجامعيين والطلاب الأعضاء في الجامعات التابعة لوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF، إلى جانب أنه تكون الأفكار المقدمة فى المسابقة تخدم أحد الأهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وتقدم حلول للمشكلات المجتمعية والاقتصادية والبيئية والطبية والتحديات المختلفة.

كما سيتم توفير التدريب والأدوات والموارد المختلفة من خلال المسابقة، لدعم رواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم مع توفير الدعم العملي لكافة المراحل الخاصة بأفكار الشركات الناشئة، ويمكن للطلاب التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://recompetition.cipiee.org/





الجهات المشاركة في المسابقة المسابقة تأتي بالشراكة مع جامعة سنجور ومجموعة IBDL،والجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية، فضلًا عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إلى جانب جامعة فاروس بالاسكندريةPUA، وحاضنة الأعمال FEPS.