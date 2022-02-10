شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حقوق لمشتركى الإنترنت الأرضى أبرزها عدم سداد رسوم إلغاء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 9.99 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل 9.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.6%، و14.87% سنويًا، ويحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 4 حقوق لمشتركي الإنترنت المنزلي وهي:

1- في حالة عدم التزام مقدم الخدمة بإصدار رقم الإلغاء خلال المدة المحددة يحق لك التقدم بشكوك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم صورة من نسخة طلب الإلغاء.

2- عند طلب إلغاء الخدمة سيطالبك مقدم الخدمة بسداد أي مستحقات-إن وجدت- في هذه الحالية يمكنك طلب فاتورة تسوية لأي مستحقات مالية قمت بسدادها لمقدم الخدمة.

3- لا يحق لك طلب استرداد رسوم الاشتراك الشهري-إن وجدت- إذا كانت الخدمة مفعلة وسارية.

4- لا يحق للشركة مطالبتك بسداد أية رسوم مقابل إلغاء الخدمة كشرط جزائي أو نحو ذلك، إلا إذا كنت قد حصلت على عرض يلزمك عند الإلغاء بدفع مبالغ محددة ومعلومة مسبقًا من الشركة أثناء الاشتراك في هذا العرض أو الحصول على هذه المميزات.

يذكر أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي في مصر، ارتفعوا بشكل لافت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الاعتماد على العمل من المنزل مما دفع عدد كبير لتقديم طلبات للشركات لتوصيل الإنترنت فائق السرعة ADSL.

تقدم الشركات مقدمة خدمة الإنترنت المنزلي العديد من الباقات المتنوعة، تتضمن تلك الباقات سرعات وحجم بيانات (جيجات) مختلفة، كما تقوم الشركات أيضًا بتوفير باقات إضافية، يمكنها كذلك طلبها في حالة نفاذ الباقة الأساسية المتعاقد عليها.