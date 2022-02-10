شكرا لقرائتكم خبر عن لمستثمرى البورصة.. 10 نصائح للتعامل مع شركات السمسرة أبرزها راجع حسابك شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة نمو 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد بسوق المال المصري في عام 2021 منهم 14 ألف بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2021 منهم 7571 بدأوا عملية التداول، ويقدم ”الخليج 365” 10 نصائح للمستثمرين الجدد للتعامل مع شركات السمسرة وهي:

1- لا تتعامل مع شركات السمسرة التي ليس لديها عاملين مؤهلين علمياً وفنياً.

2- لا تعتمد على الدراسات الفنية والمالية التي تتبنى الشائعات والتوجهات غير الصحيحة.

3- لا تتخذ قرار استثماري لا يناسب أهدافك الاستثمارية.

4- لا تتبع شركة سمسرة تلجأ إلى الضغط عليك لتنفيذ عمليات لتجلب النفع للشركة بغض النظر عن منفعتك.

5- لا تستجيب إلى الشركات التي تطلب منك أن تسلك سلوكاً مخالفاً للتشريعات الحاكمة لسوق المال.

6- تذكر جيداً أن قرار اختيار شركة السمسرة أو شركة إدارة محافظ الأوراق المالية هو قرارك أنت.

7- يجب عليك أن تتابع استثماراتك بغض النظر عن وسيلة الاستثمار.

8- تذكر أن معاملات البورصة تقبل الربح أو الخسارة مهما كان وسيطك المالي محترف ومؤهل لاستثمار أموالك.

9- تنويع استثماراتك يقلل من مخاطر الاستثمار.

10- تذكر دائماً أن تراجع أرصدة حساباتك وتعاملاتك في الأوراق المالية التي تم شرائها وبيعها من خلال شركة السمسرة مرة كل شهر.

البورصة المصرية تدير 4 أسواق لمصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و130 شركة سمسرة.

وذكر أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 243 شركة موزعة بين 216 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و27 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 765 مليار جنيه حتى يوم 30 ديسمبر الماضي، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.4 تريليون جنيه في 30 ديسمبر 2021.