شكرا لقرائتكم خبر عن 32 % ارتفاعا في إنفاق سفر الأعمال بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة حديثة عن نمو متوقع في معدل الإنفاق على سفر الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 32 % بالعام الحالي، بعد زيادة بنسبة 49 % خلال عام 2021.

وصنفت الدراسة منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على السفر لأغراض العمل في العام الماضي، بزيادة قدرها 49 %، فيما جاء ثانيا أوروبا وأفريقيا بنسبة 36 %، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 %، والأمريكتان بنسبة 14 %.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، والتي نُشرت في نوفمبر الماضي، إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستقود العالم في عام 2022 بنمو في الإنفاق بنسبة 41 %، تليها الأمريكتان بنسبة 35 %، والشرق الأوسط بنسبة 32 %، وأوروبا بنسبة 28 %، وأفريقيا بنسبة 23 %.