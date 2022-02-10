شكرا لقرائتكم خبر عن 575 مليون ريال.. إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في مدينة الدمام خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5 فبراير الحالي، بلغت 575.054 مليون ريال، مقابل 561.060 مليون ريال في الأسبوع السابق عليه، مرتفعة بنسبة 2.5 %، فيما جاءت ثالثة بين المدن الأكثر إنفاقا، بينما بلغ عدد العمليات 6.134 مليون عملية، مقابل 5.935 مليون عملية، بزيادة قدرها 3.4 %.

وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.266 مليار ريال، مقابل 3.204 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 2 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.682 مليار ريال، مقابل 1.580 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6.5 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 391.368 مليون ريال، مقابل 384.714 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.7 %، بينما جاءت في المرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 333.937 مليون ريال، مقابل 318.503 ملايين ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 % على أساس أسبوعي.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع بلغ في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير الحالي، نحو 10.548 مليار ريال، مقابل 10.488 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه، مرتفعة بنسبة 1 %، فيما بلغ عدد العمليات 129.020 مليون عملية، مقابل 125.208 مليون عملية، بزيادة قدرها 3 %.

ووفقا للتقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة 1.621 مليار ريال، مقابل 1.727 مليار ريال، منخفضا بنحو 6.1 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 2.2 %، مسجلا 29.466 مليون عملية، مقابل 28.837 مليون عملية.

وأفاد التقرير بأن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.554 مليار ريال، مقابل 1.426 مليار ريال، بارتفاع قدره 9 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنحو 6.4 %، مسجلا 37.924 مليون عملية، مقابل 35.646 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.110 مليارات ريال، مقابل 1.040 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.7 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة مسجلا 785.904 ملايين ريال، مقابل 776.214 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 1.2 %، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 712.419 مليون ريال، مقابل 740.580 مليون ريال، منخفضا بنسبة 3.8 %.

وبحسب التقرير، جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 676.864 مليون ريال، مقابل 664.763 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 1.8 %.