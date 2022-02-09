شكرا لقرائتكم خبر كوريان اير تحصل على موافقة 7 دول للاستحواذ على آسيانا اير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت شركة الخطوط الجوية الكورية «كوريان اير» أمس على موافقة تنظيمية «غير مشروطة» من سنغافورة، وهي سابع دولة حتى الآن، وذلك للاستحواذ على شركة آسيانا ايرلاينز، في خطوة يمكن أن تسرع من عملية الاستحواذ على الشركة المنافسة المحلية الأصغر، حيث ما زال ينتظر موافقة 7 دول أخرى.

وكانت الشركة قد قدمت في يناير من العام الماضي، طلبات إلى سلطات مكافحة الاحتكار في 14 دولة للموافقة على الاندماج مع آسيانا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس، إلى أن كوريان أير تلقت حتى 9 فبراير، موافقات من سبع دول، وهي سنغافورة وفيتنام وتايلاند وتركيا وتايوان وماليزيا والفلبين على الصفقة وتنتظر الضوء الأخضر من سبع دول هي كوريا الجنوبية والصين واليابان وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التجارة العادلة الكورية اجتماعا في وقت لاحق لمراجعة الصفقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق منظم مكافحة الاحتكار على تكامل أكبر شركتين ناقلتين في البلاد بشرط أن تتخلى الشركتان عن عدد الهبوط والإقلاع الزائد بالمطارات، وحقوق النقل للتخفيف من مخاوف الاحتكار.

وستصبح شركة الخطوط الجوية الكورية، التي تحتل المرتبة 18 في قائمة أكبر خطوط الطيران في العالم من حيث الأسطول، أكبر مساهم في شركة آسيانا بحصة تبلغ 63.9% في حالة اكتمال عملية الاستحواذ.

وقد وقعت شركة الخطوط الجوية الكورية في نوفمبر 2020، صفقة للاستحواذ على الحصة المسيطرة في آسيانا في صفقة قيمتها 1.8 تريليون وون (1.5 مليار دولار)، سينتج عنها عاشر أكبر شركة طيران في العالم من حيث حجم الأسطول.

موافقة 7 دول:







سنغافورة



فيتنام



تايلاند



تركيا



تايوان



ماليزيا



الفلبين



انتظار موافقة 7 دول: