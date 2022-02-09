شكرا لقرائتكم خبر 108 شقق بمشروع «مكانة» لمستفيدي سكني في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الوطنية للإسكان (NHC) مشروعا سكنيا جديدا لمستفيدي برنامج «سكني» في مكة المكرمة، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، إذ يوفر مشروع «مكانة» 108 شقق سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية.

ويأتي «مكانة» الذي تطوره شركة عبر المملكة العقارية امتدادا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% وبحلول 2030 تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الكترونيا عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

ويتميز مشروع «مكانة» الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 ألف م2، ويضم 108 وحدات ضمن 6 مبان بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة، وتبدأ أسعار الوحدات من 578 ألف ريال لمستفيدي «سكني» وبأقساط شهرية ميسرة، ويوفر المشروع تصاميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 150 -192م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها منطقة مكة المكرمة التي توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعا تحت الإنشاء.

مشروع «مكانة»

