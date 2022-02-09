108 شقق بمشروع «مكانة» لمستفيدي سكني في مكة

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ويأتي «مكانة» الذي تطوره شركة عبر المملكة العقارية امتدادا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% وبحلول 2030 تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الكترونيا عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.
ويتميز مشروع «مكانة» الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 ألف م2، ويضم 108 وحدات ضمن 6 مبان بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة، وتبدأ أسعار الوحدات من 578 ألف ريال لمستفيدي «سكني» وبأقساط شهرية ميسرة، ويوفر المشروع تصاميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 150 -192م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها منطقة مكة المكرمة التي توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعا تحت الإنشاء.
مشروع «مكانة»
- المساحة 20 ألف م2
- يضم 6 مبان
- يحوي 108 شقق
- الأسعار من 578 ألف ريال
- أقساط شهرية ميسرة
- مساحات الوحدات بين 150 -192م2
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