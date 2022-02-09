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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عجز تجاري سجلته اليابان في ديسمبر الماضي بقيمة 370.8 مليار ين (3.2 مليارات دولار) وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بعد تحقيق فائض بـ 897.3 مليار ين في نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، نمو الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 18.7 % سنويا إلى 7.79 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 44.8 % سنويا إلى 8.12 تريليونات ين لتسجل اليابان عجز تجاري بقيمة 318.7 مليار ين.



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