شكرا لقرائتكم خبر «توال» تستحوذ بالكامل على «أول» الباكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «توال» - إحدى شركات مجموعة stc في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات - عن توسع نطاق أعمالها دوليا من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية «أول تيليكوم»، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها خارج المملكة، في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، التي ستسهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، فضلا عن تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها.

وسيتم بموجب هذه الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، إلى تغيير اسم «أول» لتصبح «توال باكستان»، مما يشكل نقطة الانطلاق لعمليات «توال» في السوق الباكستاني، علماً أن «أول» هي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، وتتولى حاليا بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد «يسعدنا دخول شركة توال إحدى شركات المجموعة إلى سوق الاتصالات الباكستاني، حيث تتطلع الشركة إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستاني، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان، وتؤكد هذه الخطوة بأن توال قد باتت في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق وجودها خارج المملكة، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني «تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية، ونحن في توال، نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايدا في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية».