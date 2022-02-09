شكرا لقرائتكم خبر «تأميناتي أعمال» تتيح تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المؤسسة على حسابها في تويتر أمس أن المنصة تتيح لصاحب العمل تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة واحدة، فيما توفر 21 خدمة جديدة يمكن لصاحب العمل إنجازها من خلال حسابه مباشرة، إضافة إلى 47 خدمة أخرى عن طريق أون لاين.
وتأتي منصة «تأميناتي أعمال» كأحدث منصات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.
وأوضح وزير المالية أن منصة «تأميناتي أعمال» تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها، مبينا أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وعبر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة «تأميناتي أعمال»، مفيدا بأن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة «تأميناتي أعمال» والموجهة لأصحاب العمل يعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.
وبين أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل، إذ ستسهل «تأميناتي أعمال» الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناؤها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.
وأفاد بأن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، وتمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الالكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.
«تأميناتي أعمال»
- تسهل الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناؤها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.
تتيح لصاحب العمل:
- تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة واحدة
- استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة
- إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم
- الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج
الأهداف:
- أتمتة الخدمات الالكترونية
- زيادة الخدمات الاستباقية
- إتاحة المرونة للتعامل مع الخدمات
- تسهيل واختصار خطوات إنجاز الخدمات
- استخدام أفضل المعايير العالمية لتجربة المستخدم
المنصة تتضمن:
- 21 خدمة جديدة يمكن لصاحب العمل إنجازها من خلال حسابه مباشرة
- 47 خدمة متوفرة لصاحب العمل عن طريق أون لاين
كانت هذه تفاصيل خبر «تأميناتي أعمال» تتيح تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.