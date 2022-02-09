«تأميناتي أعمال» تتيح تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصتها الرقمية «تأميناتي أعمال» بإصدارها المطور، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد الجدعان.

وأوضحت المؤسسة على حسابها في تويتر أمس أن المنصة تتيح لصاحب العمل تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة واحدة، فيما توفر 21 خدمة جديدة يمكن لصاحب العمل إنجازها من خلال حسابه مباشرة، إضافة إلى 47 خدمة أخرى عن طريق أون لاين.

وتأتي منصة «تأميناتي أعمال» كأحدث منصات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل.

وأوضح وزير المالية أن منصة «تأميناتي أعمال» تأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية في تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل، لتشمل جميع ما يتعلق بالمشترك منذ بدء العلاقة الوظيفية وتحديث الأجور وغيرها، مبينا أن المنصة تأتي ضمن جهود المملكة بدعم القيادة لتوفير بيئة أعمال رقمية ذات جودة وموثوقية تطبق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وعبر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس عن سعادته بإطلاق المؤسسة لمنصة «تأميناتي أعمال»، مفيدا بأن إطلاق المؤسسة لمنصتها الرقمية المطورة «تأميناتي أعمال» والموجهة لأصحاب العمل يعد نقلة نوعية في خدمات المؤسسة الرقمية، ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وبين أن المنصة المطورة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل، إذ ستسهل «تأميناتي أعمال» الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناؤها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.

وأفاد بأن المنصة تتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، وتمكن المنصة من الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وسواها من الخدمات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصت في استراتيجيتها على تطوير وتحسين وأتمتة العمليات والمعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات الالكترونية على مدار الساعة وفق أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا العملاء.

«تأميناتي أعمال»







تسهل الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، حيث تم بناؤها للعميل وبالتشارك مع العميل نفسه.



تتيح لصاحب العمل:





تحديث أجر 1000 مشترك خلال دقيقة واحدة



استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة



إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم



الإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج



الأهداف:





أتمتة الخدمات الالكترونية



زيادة الخدمات الاستباقية



إتاحة المرونة للتعامل مع الخدمات



تسهيل واختصار خطوات إنجاز الخدمات



استخدام أفضل المعايير العالمية لتجربة المستخدم



المنصة تتضمن: