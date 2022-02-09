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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعادت افتتاح منفذ الدرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي، حيث بدأ المنفذ تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، ابتداء من أمس الساعة 12:00 ظهرا. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها أتمت أعمال الصيانة في المنفذ بنسبة 100% قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.



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