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وتشمل المذكرة إعادة التدوير والتخلص من النفايات الالكترونية والكهربائية الخاصة بالهيئة من خلال تطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة، وإجراء وتبادل جميع الدراسات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في المجالات المحددة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة.
وتأتي في إطار سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تحقيق بيئة مستدامة، اعتمادا على المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية والمشاركة بالدراسات الفنية والدراسات الاستقصائية وورش العمل لتبادل المعلومات.
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