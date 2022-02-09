شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى: افتتاح "اكستريم لاند" أحدث مركز ترفيهي في "أوبن آير مول" مدينتي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مجموعة طلعت مصطفى بافتتاح "اكستريم لاند"، أكبر مركز ترفيهي للعائلة، في "أوبن آير مول" بمدينتي. ويضم المركز الترفيهي مجموعة من أحدث الألعاب الالكترونية والكرنفالية المفضلة للأطفال والشباب، بالإضافة إلى باقة متنوعة المطاعم والكافيهات الشهيرة.

وحضر حفل الافتتاح قاطني مدينتي الذين تفاعلوا مع الفقرات والعروض الفنية، وسط أجواء من السعادة والبهجة والاستمتاع، خاصة بفقرة الالعاب النارية التي أضاءت سماء مدينتي.

وتسعي مجموعة طلعت مصطفى لتوفير كافة الخدمات التجارية والترفيهية في "أوبن آير مول"، والذي يصنف كأكبر مركز تجاري من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث تم في ديسمبر الماضي افتتاح منطقة" فوود هول"، التي تضم أكثر من ٣٠ مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية، لتتوافق مع كافة الأذواق، وتم تأسيس وتجهيز "فوود هول" في أوبن آير مول على أعلى مستوى من المواصفات .

ويعد "أوبن آير مول " واحداً من أفضل وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية .







































