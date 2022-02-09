شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: المملكة تسجل مشاركة تاريخية في أوليمبياد بكين الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها نفس الدولة كلا من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وتحظى بمشاركة سعودية متميزة».

سلط موقع «ذا سياست ديلي» الضوء على مشاركة المملكة لأول مرة في الأولمبياد الشتوية لعام 2022، حيث أقيم حفل الافتتاح في استاد بكين الوطني، المعروف باسم «عش الطائر»، مع تطبيق قيود وبائية صارمة، ولفت الوفد السعودي الأنظار في ذلك الحدث المهم.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «سجلت المملكة مشاركة تاريخية لأول مرة في الألعاب الأولمبية الشتوية منذ انطلاقها عام 1924، بعدما انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في بكين بالصين، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يشغل منصب وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وأولمبياد المعاقين، إلى جانب فريق المملكة من المشاركين».

ومن بين هؤلاء، كانت هناك سفيرة السعودية بالولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومسؤولون آخرون.

وبحسب الموقع، كتبت سمو الأميرة على ملفها الشخصي في منصة «إنستغرام»: «أشعر بالفخر الكبير لأنني أشاهد أول فريق سعودي للأولمبياد الشتوي في حفل الافتتاح في بكين اليوم، إنهم يلهموننا من خلال إثبات أنه لا يوجد حد لطموحهم»، كما رفع فائق عبدي، الذي يمثل المملكة العربية السعودية في مسابقة التزلج العلم السعودي في الحفل.

ولفت الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها نفس الدولة كلا من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وحظت بمشاركة سعودية متميزة.