شكرا لقرائتكم خبر عن أرجوس ميديا: «أرامكو» توسع إنتاج النفط إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا في 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «الطموح الجديد يشكل تعديلاً صعودياً لهدفها الأولي البالغ 13 مليون برميل في اليوم بحلول ذلك التوقيت».

ركز موقع «أرجوس ميديا» على الأهداف الإنتاجية الطموحة، التي تتمتع بها شركة «أرمكو» النفطية العملاقة، مشيراً إلى استهداف المملكة لتوليد نفط خام يزيد على 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تهدف المملكة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الخام إلى حوالي 13.25 مليون برميل في اليوم بحلول 2027، وفقاً لمصدر سعودي، وهو تعديل صعودي لهدفها الأولي البالغ 13 مليون برميل في اليوم بحلول ذلك التوقيت».

وتقول الرياض إن لديها طاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل في اليوم الآن، وأبلغت عن متوسط إنتاج قياسي قدره 12.007 مليون برميل في اليوم في أبريل 2020، عندما عززت المملكة وروسيا الإنتاج للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصص السوقية.

ويقدر موقع «أرجوس ميديا» أن أعلى مستوى إنتاج شهدته المملكة كان 11.6 مليون برميل في اليوم، وكان في أبريل 2020 أيضاً.

وأضاف الموقع: «تأمل الرياض أن يتراوح الإنتاج من المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع الكويت ما بين 400 و500 ألف برميل في اليوم بحلول 2027. وتشير بيانات المحللين إلى أن إنتاج المنطقة المحايدة المجمع -الذي يتألف من 300 ألف برميل يومياً من الإنتاج البحري و250 ألف برميل يومياً من الحقول البرية- استقر. وكان هناك ما يقرب من 300 ألف برميل من الإنتاج اليومي في الأشهر الأخيرة.

ويقدر «أرجوس ميديا» متوسط صادرات المنطقة المحايدة بالقرب من 122 ألف برميل في اليوم في الفترة من نوفمبر إلى يناير».

واختتم الموقع لافتاً إلى أن خطط المملكة لزيادة الطاقة الإنتاجية تأتي في الوقت الذي تدافع فيه الرياض أيضاً عن مزايا التحول إلى حماية البيئة، حيث تسعى إلى الموازنة بين هدف الانبعاثات الصفرية ودعم القطاع النفطي. كما وقعت «أرامكو» بالفعل اتفاقيات لاستكشاف شراكات في الهيدروجين، وقالت إدارة الشركة النفطية العملاقة: «مصادر الطاقة الجديدة والحالية ستحتاجان للعمل بالتوازي لفترة طويلة».