شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الخام بأمريكا تنخفض بـ 4.8 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام، انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير شباط إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وبين تقرير إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 248.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وذكر التقرير أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 929 ألف برميل إلى 121.8 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة، إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 1.42 مليون برميل يوميا، إلى 3.29 مليون برميل يوميا.