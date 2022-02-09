شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 9-2-2022.. عرض شراء هيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 9-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها رغبة من بنك أبو ظبى الأول فى تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، ويبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2022، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم.

بنك أبو ظبي الأول يتقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 51% من أسهم هيرميسأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. بنك أبو ظبي الأول يتقدم بعرض شراء إجباري لنسبة 51% من أسهم هيرميسأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

أضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن بنك أبو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.

بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبلصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2022، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالي 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة. بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبلصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2022، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالي 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة، بمركز المدينة لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

مباحثات مصرية يابانية في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفةاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشى، حيث تم بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمى للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة فى هذه المجالات في مصر فضلاً عن استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ. مباحثات مصرية يابانية في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفةاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشى، حيث تم بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمى للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة فى هذه المجالات في مصر فضلاً عن استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ.