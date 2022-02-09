توقيع خطة عمل بين جهاز التنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردنى

القاهرة - سامية سيد - استقبل توفيق محمود حسين كريشان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحلية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للمملكة والتي تستمر لمدة 3 أيام، وأكد كريشان على العلاقات المتميزة بين الدولتين، متمنيا كل الخير لمصر حكومة وشعبا.

ونقل الدكتور صالح الشيخ تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لنظيره الأردني ونائبه، وتمنياته بدوام التقدم والتوفيق والمزيد من التنمية والازدهار للشعب الأردني الشقيق.. معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيداً بحفاوة الاستقبال والضيافة، وبالعلاقات المتميزة القائمة بين الأردن الشقيق ومصر حكومة وشعبا.

وفي نهاية اللقاء قام نائب رئيس مجلس الوزراء بإهداء الدكتور صالح الشيخ درع تذكاري، كما قام الشيخ بإهداء كريشان درع الجهاز.

وفي سياق منفصل، استقبل الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير شئون مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، مؤكدا على متانة العلاقات المصرية الأردنية، وعلى انتظام انعقاد اللجنة العليا برئاسة أصحاب الدولة في البلدين، مثمنا التعاون الوثيق، في مجال الإدارة العامة والوظيفة العامة.

ونقل الدكتور صالح الشيخ، تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجددا التأكيد على أهمية المباحثات التي يجريها مع الدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية، لما لها من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية المصرية.. وفي نهاية اللقاء أهدى الشيخ درع الجهاز لوزير شئون مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، خطة العمل الثنائية للتعاون في مجال الإدارة الوظيفة العامة والخدمة المدنية لعامي 2022 و2023، وذلك في ختام زيارة العمل التي قام بها رئيس الجهاز للمملكة واستمرت لمدة 3 أيام.

وقال رئيس الجهاز إن خطة العمل تشمل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنظيم المشترك للفعاليات من ندوات ومؤتمرات وكذلك تنفيذ الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن توقيع خطة العمل جاء بناء على نتائج اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي عقدت بالأردن خلال الفترة ممن 20 إلى 23 مارس الماضي.