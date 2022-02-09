شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تشطب بنك الكويت الوطني..وحذفه من قاعدة الشركات المقيدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
وأتاحت اللجنة، إدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية (خارج المقصورة ) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 فبراير، مع السماح بالتعامل على أسهم البنك بنظام الصفقات الخاصة (OPR) - لاستكمال شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 20.03 جنيه للسهم الواحد ولمدة 6 أشهر.
وفي نفس السياق قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركات مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، جلوبال تليكوم القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، السويس للأسمنت، السويس للأكياس، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، من خلال نظام القبول الآلى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة).