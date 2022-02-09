شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم كحد أدنى.. «الرياض المالية» تعلن إتمام عملية الطرح للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم ("الشركة" أو "علم") عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 24,000,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7,200,000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وعن تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد، بلغ عددهم 1,126,626 مشترك بالأسهم المطروحة للأفراد 7,200,000 سهم، بسعر الطرح 128 ريالاً للسهم.

وبلغت نسبة تغطية الأفراد 1,311.57%، والقيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال سعودي، فيما تم تخصيص التخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل فرد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%، وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

الجدير بالذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030؛ مدعومة في ذلك بكوادرها العلمية المتميزة وخبراتها العملية المتراكمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وإمكانياتها الفنية المتقدمة، والحلول الرقمية المبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية.

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