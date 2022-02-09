شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 90.77 دولار لبرنت و89.36 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 90.77 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.36 دولار للبرميل.

وقالت هيئة الاستخبارات الروسية الخارجية إن الولايات المتحدة تنهب الموارد الطبيعية لسوريا، وتشارك بنشاط في تجارة النفط إذ يصل الإنتاج الشهري من النفط السوري إلى ثلاثة ملايين برميل.

وجاء في بيان الهيئة: "لا يزال نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل الشركات الأمريكية مستمرا، ولا تزال واشنطن متورطة بنشاط في التجارة غير المشروعة بالنفط المنتج في الأراضي شمال شرق سوريا، حيث يتم استخراج ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل نفط كل شهر من الحقول في محافظات الحسكة. وفي الرقة ودير الزور .. يباع نحو ثلث النفط المسروق بوساطة أمريكيين لأكراد في العراق بسعر 35-40 دولارا للبرميل ".

وأضاف البيان: "وقد تم التأكيد على أن النفط يصل إلى كردستان العراق بواسطة شاحنات "تحت حراسة عسكريين أمريكيين.. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة العسكرية الأمريكية وموظفي الشركات العسكرية الخاصة ينظمون نظاما أمنيا للبنية التحتية ".

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 مليون برميل يوميا.

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.