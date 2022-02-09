شكرا لقرائتكم خبر عن "شل للزيوت" تجدد شراكتها مع منجم السكري لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أمال الشيخ: شراكتنا الناجحة مع شركة السكري لمناجم الذهب تساهم في تحقيق القيمة المضافة للشركاءالراجحي: إمكانيات شل وخدماتها الفنية الرائدة تساعدنا على مواصلة النجاح وتحقيق النمو الأقتصادي

أعلنت شركة شل للزيوت مصر، تجديد شراكتها مع شركة السكري لمناجم الذهب، لتظل شل للزيوت المورد الحصري للزيوت لمشروعات شركة السكري، وشريكاً رئيسياً في الخدمات الفنية والاستثمار، لمدة خمس سنوات أخرى، بعد شراكة امتدت لمدة 8 سنوات منذ عام 2014.

يأتي تجديد هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة شل للزيوت مصر التي تهدف إلى تعزيز التقدم لدعم عملاء الشركة لتحقيق النجاح التجاري ليس فقط من خلال تزويد زيوت التشحيم، ولكن أيضًا من خلال تقديم الخدمات الفنية وأنشطة التسويق والحلول المختلفة التي من شأنها أن تحدث تأثيراً مباشرا في القيمة المضافة لعملاؤها. .

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة شل كل من أمال الشيخ رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب لشركه شل للزيوت مصرومصطفى صادق مستشار العلاقات المؤسسية، وشريف معروف المدير المالي، ومحمد أيمن مديير مبيعات بالانابه للقطاع الصناعى، ومصطفى محمود مدير مبيعات قطاع التعدين، وأحمد جمعة مدير تسويق القطاع الصناعى، ومن جانب شركة السكري لمناجم الذهب كل من يوسف الراجحي العضو المنتدب لمناجم السكري، ونائبه شادي الراجحي، وعمرو حسونة القائم بأعمال المدير العام، و اللواء ياسر لماضه مدير عام الأمن والعلاقات العامة أكدت أمال الشيخ، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، أنه بموجب الشراكة تستمر شركة شل بدعم أنشطة شركة مناجم ذهب السكري وتلبية احتياجات الشركة لمدة 5 سنوات أخرى من منتجات الزيوت والخدمات الأخرى التي تشمل توريد زيوت التشحيم الحصرية، وتقديم الخدمات الفنية، وخدمات المهندسين في الموقع، ومعمل تحليل الزيت في الموقع، و وغيرها من الحلول التقنية الموسعة، بما يجعل شركة شل وشركة السكري لمناجم الذهب شركاء أعمال في الاستثمار من أجل تحقيق النمو الأقتصادي.

وقالت: إن شركة شل للزيوت – مصر، حازت على لقب المورد العالمي الأول للزيوت للعام االخامس عشر على التوالي، وهو ما يدعو للفخر والتفاؤل خاصة وأن شل أمضت مع مناجم السكري 8 سنوات في دفع التقدم معاً لتحقيق النجاح التجاري من خلال الحلول المستدامة التي تحقق مبدأ الـ"صفر توقف"، كما أن تمديد شراكتنا إلى 13 عاماً يعد من الصفقات الرائدة في الاستثمار، حيث أن شل للزيوت لا تسعى إلى أن تكون مورد للزيوت فقط، وإنما تسعى وفقاً لاستراتيجيتها إلى إقامة شراكات ناجحة مع عملائها مبنية على التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة.

وأعرب يوسف الراجحي، العضو المنتدب لمناجم السكري للذهب، عن سعادته بتجديد عقد التعاون والشراكة مع شل للزيوت مصر إلى 13 عاماً، مشيراً إلى الخبرات والكفاءات والإمكانات التي تمتلكها شل والتي تؤهلها دائماً لتكون شريك نجاح مع مناجم السكري للذهب، وقال "إن شركة شل أثبتت على مدار ال 8 سنوات الماضية أنها شريك مثالي لنا، وأنها شركة رائدة تقدم أفضل الزيوت بأعلى جودة معتمدة على أحدث التكنولوجيا والحلول التقنية، علاوة على العديد من الخدمات الفنية التي تساعدنا على مواصلة النجاح و تحقيق النمو الأقتصادي".

وأوضح أن قطاع التعدين لديه جميع الإمكانات لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن منجم السكري هو المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، وأنه يسجل أكبر احتياطيات من الذهب ويدعم خطط الشركة لإنتاج 500 ألف أوقية سنوياً بما يساهم في زيادة الصادرات ونمو في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن يعد منجم السكري من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، وتتولى إدارته شركة السكري لمناجم الذهب وهي إحدى شركات "سينتامين مصر"، بالاشتراك مع وزارة البترول والثروة المعدنية.