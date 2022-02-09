البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 11624 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13882 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4596 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3188 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 10525 سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 1000 سهم، 2000 سهم، 173 ألف سهم، 70 ألف سهم، 182 ألف سهم، 140.2 ألف سهم، 35 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 12505 سهم.

وأعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 39.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصبح إجمالي الأسهم 938.7 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به والمقترح من المجلس والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى 350 مليون دولار بدلًا من 200 مليون دولار، وزيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2020 من خلال اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 بما يوازي عدد سهم مجاني لكل 20 سهم.

كما أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة مجلس الإدارة على دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 39 مليون جنيه إلى 234 مليون جنيه بزيادة قدرها 195 مليون جنيه موزع على عدد 1.95 مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 قروش.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تحقيق إيرادات بلغت 60.5 مليار حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 46.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30.5%، وارتفع صافي الربح إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 3.03 مليار جنيه، كما أعلنت الشركة الموافقة على إنشاء فرع في دولة بوركينا فاسو لممارسة كافة الأنشطة التي توافق عليها السطات المختصة.

من جهتها قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن الشركة لم تقم بتنفيذ أي عمليات شراء على أسهم الشركة، وذلك لاستقرار السهم وتحسين أدائه في الفترة اللاحقة لقرار مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح، منوهة إلى أنه لا توجد نية لتجديد القرار، وأنه في حالة اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على شراء أسهم خزينة مستقبلًا.