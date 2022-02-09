شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. توقعات باستمرار نمو إنتاج النفط حتى 2‪023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع الحكومة الأمريكية استمرار نمو إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار الخام مما يشجع المنتجين على زيادة أعمال التنقيب والاستخراج.

وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة مساء أمس الثلاثاء فإن متوسط إنتاج الولايات المتحدة خلال العام المقبل سيكون 6ر12 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة التي كانت 41ر12 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج النفط الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2019 عندما بلغ 3ر12 مليون برميل يوميا في المتوسط. كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الحالي إلى 97ر11 مليون برميل، وليس 8ر11 مليون برميل يوميا وفق التوقعات السابقة.