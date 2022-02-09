شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن عند مستويات 31 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، استقرار أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 31 جنيهًا للكيلو الأبيض، ، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.

أضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.



تفاصيل أسعار الدواجن تفاصيل أسعار الدواجن سعر الأبيض 31 جنيها

سعر الساسو 39 جنيها

كتكوت ابيض 6.75-7 جنيه

كتكوت ساسو 4-4.25 جنيه

امهات بيضاء 22 جنيها

أسعار بيع الدواجن والبيض للمستهلك النهائي تختلف بين المحافظات وبعضها، وكذلك داخل المحافظة الواحدة ، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.