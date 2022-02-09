شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة.. 8 معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ميناء الحمراء أحد أهم الموانىء البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، وشهدت السنوات الأخيرة مجموعة من الخطوات لتطوير البنية الأساسية والتسهيلات بميناء الحمراء البترولى كما أنها تشهد تكثيف للعمل لاستكمال اعمال التطوير خلال الشهور القليلة المقبلة، والخطوات الجارية بمشروعات التوسعات وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى..

1-تتولى شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) إحدى شركات قطاع البترول إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولى .

2- مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولى تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة .

3-الظهير الصناعى بالعلمين الجديدة من خلال مشروعين رئيسيين الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدان و المشروع الثانى فى المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدان والذى يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بحيث يمثل هذا المشروع مركزاً استراتيجياً لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية على غرار مشروع سوميد بالإضافة الى دوره في تيسير تداول المادة الخام و منتجات البتروكيماويات من المجمع العملاق المخطط اقامته جنوب العلمين الجديدة لافتاً الى أهمية التوسعات الجديدة بالميناء في تنويع النشاط وزيادة العائدات لشركة ويبكو.

4-خطوات جارية لإنشاء البنية الأساسية لإمداد المنطقة الغربية والعلمين الجديدة بإحتياجاتها من الوقود لخدمة التوسع التنموى والعمرانى بالمنطقة و العلمين الجديدة والظهير الصناعى .

5- يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازى مع الأعمال الجارية لمد خطى انابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى الى العلمين الجديدة.

6-جارى استكمال الإجراءات الاساسية اللازمة للبدء في مشروع انشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدان والذى يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالى الاوكتين ووقود النفاثات والتسهيلات و المرافق الداعمة لها وكذلك مناطق تجارية ولوجيستية ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه .

7-المشروع الاخر المقام على مساحة 120 فدان في اطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال انشاء مستودعى التخزين التاسع والعاشر وجارى حاليا اعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع .

8- موقف تطوير التسهيلات بميناء الحمراء البترولى وتضم مستودع التخزين الثامن الجارى انشاؤه والانتهاء من مشروع منظومة التحكم الآلى بالميناء فضلا عن قرب إتمام المراحل النهائية من مشروع توسعات منظومة مكافحة الحريق فى اطار تحديث منظومة السلامة والامن الصناعى ، علاوة على مشروع انشاء محطة مضخات جديدة بالميناء .