شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تحظر أحد المساهمين من الشراء بشركة البدر للبلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 231، بإيقاف استفادة المستثمر ياسر حسن درويش حسن، احترازيًا من التعامل (شراءً) على الورقة المالية البدر للبلاستيك بالبورصة المصرية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار، وحظر على شركات السمسرة فى الأوراق المالية تنفيذ أى أمر شراء صادر من العملاء على الورقة المالية المذكورة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية البدر للبلاستيك خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، مع تعديل سعر الفتح لجلسة أمس الاثنين ليصبح 1,99 جنيه.

وحققت شركة البدر للبلاستيك، خسائر بلغت 1.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 2.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.