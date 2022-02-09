الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن حجم إنتاج والاستثمارات لحقول خالدة وقارون

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القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول، خطة عمل لزيادة معدلات الانتاج للثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات وزيادة معدلات الاستثمارات وفيما يلى أهم مؤشرات العام المالى القادم لشركة خالدة للبترول والتي تتضمن الاتي..

1- من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار .

2- من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر اكثر من 100 بئراً .

3-من المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي .

 

أما فيما يتعلق بشركة قارون للبترول فكانت كالتالى..

1-من المخطط إنتاج حوالى 5ر20 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2022/2023 بإستثمارات 242 مليون دولار .

2- تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافيا وتنموياً.

3- الإستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار.

4- إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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