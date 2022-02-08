شكرا لقرائتكم خبر 15 مشروعا تتنافس على أفضل منصة إصلاح مركبات وقطع الغيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالمشاركين في مسابقة «أفضل نموذج منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار»، التي تهدف إلى ابتكار حلول الكترونية تسهم في تطوير تجربة العميل وربطه بمتاجر قطع الغيار وورش المركبات، والإسهام في دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع التجزئة بشكل خاص.

وقدمت المشاريع المشاركة التي يصل عددها إلى 15 مشروعا، عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم بهدف تقييم واختيار الفائزين بالمسابقة للحصول على جوائز نقدية تصل إلى 200,000 ريال، مقدمة لأفضل 3 منصات بناء على تقييم لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة خاصة لأكثر منصة ملتزمة خلال فترة البرنامج.

وحصل المشاركون خلال مرحلة مسرعة الأعمال التي امتدت على مدار 14 أسبوعا على برنامج تدريبي مكثف، وجلسات إرشادية واستشارية، ومنح تمويلية وباقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في قطاعات الأعمال المختلفة، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتأهيلها للحصول على استثمار.

وتسعى «منشآت» من خلال مسابقة «أفضل نموذج منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار» إلى إيجاد أفكار إبداعية تعمل على تطوير الخدمات في مجال إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وتطوير منصات الكترونية تسهم في ربط العملاء بالمتاجر وورش المركبات بشكل الكتروني، إضافة إلى الإسهام في خلق فرص وظيفية في السوق المحلي.

يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.