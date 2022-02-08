50 مبادرة في استراتيجية المدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، استراتيجية المدن الذكية، التي تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى «خدمات ذكية»، من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء؛ لتوفير الخدمات المعززة للازدهار الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل، إذ تم بناء الاستراتيجية بمشاركة جميع الأمانات في القطاع البلدي، حيث جرى تطوير استراتيجية خاصة بكل أمانة تشمل خارطة طريق تمتد إلى 2030، وتحديد ستة أهداف تراعي أولويات وتحديات كل منطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه بحلول 2030 سيتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات، منها: (المواقف الذكية، الأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري والتخطيط العمراني)، مؤكدة سعيها من خلال استراتيجية المدن الذكية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي (تحسين جودة حياة المواطنين، تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة).

يذكر أن المدن الذكية ستسهم في خلق الحلول للتحديات الصعبة المرتبطة بالتطور، ومن أهمها (مشكلات الاستدامة والازدحام، والنقل، واستخدام الطاقة)، كما أنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

استراتيجية المدن الذكية

3 أهداف رئيسة:







تحسين جودة حياة المواطنين



تحقيق الاستدامة المالية



تحسين جودة الخدمات المقدمة



إطلاق 50 مبادرة في 9 قطاعات منها: