الراجحي يلتقي 3 مرشحين لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اجتماعات ثنائية بالرياض مع أبرز 3 مرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) للفترة المقبلة ابتداء من 1 أكتوبر 2022، ولمدة 5 سنوات.

وشملت الاجتماعات الثنائية كلا من مرشح أستراليا غريغوري جوزيف اين، ومرشح دولة توغو جيلبرت هونغبو، والمرشحة الفرنسية موريال بينيكود، وذلك بحضور نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين وعدد من الوكلاء المعنيين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل الدولية في ظل تداعيات الجائحة.

واستعرض المرشحون برامج العمل الخاصة بكل منهم وقاموا بشرح تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدين أهمية التعاون المستمر أكثر من أي وقت مضى للتخطيط الفعال لدعم أسواق العمل العالمية للتعافي التام من تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، استعرض الراجحي، دور المملكة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

يذكر أنه جرى انتخاب المملكة عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021 - 2024م)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، ضمن برنامج الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضيا خلال الفترة من 3 - 19 يونيو، كما دعا مجلس الإدارة بالمنظمة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم للمنصب، وذلك في منتصف عام 2021م، واستقبل الترشيحات تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية، وتنتهي دورة المدير العام الحالية غاي رايدر بنهاية سبتمبر من العام الجاري 2022م.

3 مرشحين

