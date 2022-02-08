شكرا لقرائتكم خبر سابك تتعاون مع معهد الصناعات البلاستيكية لتأهيل 300 شاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اتفاقية لتجديد التعاون مع المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، خلال حفل تخريج الدفعات (25-26-27) من متدربي المعهد، الذي أقيم في مقر المعهد بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض.

ووقع الاتفاقية من طرف «سابك» نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبدالعزيز العودان، فيما وقعها من جانب المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، بحضور عدد من قيادات الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تجديد التعاون بين الشركة والمعهد في تدريب عدد من الأيدي العاملة السعودية في مجال الصناعات التحويلية البلاستيكية، حيث سيقدم المعهد برنامجا تدريبيا مهنيا يمتد لمدة سنتين (بمعدل فصلين تدريبيين في كل سنة)، لـ300 متدرب من خريجي الثانوية العامة خلال مدة هذه الاتفاقية، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي على المهارات والمهام اللازمة في مجال الصناعات البلاستيكية التحويلية، تحت إشراف نخبة من الخبراء اليابانيين.

ويمثل تجديد اتفاقية التعاون مع المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، تأكيدا لمواصلة التزام «سابك» بدعم الكفاءات والقوى العاملة الوطنية وتنمية المحتوى المحلي بما يدعم واقع ومستقبل الصناعة في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتطوير الابتكار والدفع قدما بعجلة الإنتاج الصناعي، إسهاما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونجحت الاتفاقية خلال السنوات الثلاث الماضية في استحداث 637 فرصة وظيفية للكفاءات الوطنية، من إجمالي 900 وظيفة دعمتها «سابك» في 43 شركة محلية عبر برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب الذي نفذه المعهد العالي للصناعات البلاستيكية.