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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت وثيقة «تنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة»، والتي وفرت الهيئة من خلالها قنوات ترددية عريضة النطاق، وتبني أساليب ترخيص حديثة للوصلات اللاسلكية الثابتة، وتحديد التوجهات لتمكين تطبيقات النفاذ اللاسلكي الثابت «FWA» في المملكة. وتحدد الوثيقة التنظيمية النطاقات الترددية للوصلات اللاسلكية الثابتة وخطط توزيع قنواتها الترددية، وأساليب تراخيص الاستخدام في المملكة، بالإضافة إلى الأحكام والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة باستخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة للنطاقات الترددية المحددة لتلك الاستخدامات.



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