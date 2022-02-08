التجارة تقيس رضا المستهلك عن المتاجر الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الالكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوق الالكتروني «لقياس» رضاه من خلال تحديد المتجر الالكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تم طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الالكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.

وقد اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في شهر يوليو الماضي مع ممثلي المتاجر الالكترونية لبحث تطوير قطاع التجارة الالكترونية ومعالجة التحديات التي تواجهه، والمرتبطة بحقوق المتسوق الالكتروني في الاستبدال والاسترجاع، وجودة البضاعة المبيعة، وسرعة معالجة بلاغات وشكاوى المستهلكين، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المتسوق وثقته في المتاجر، في ظل الإقبال المتزايد على قطاع التجارة الالكترونية محليا وعالميا.

استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الالكترونية:

الهدف

توجيه أسئلة للمتسوق الالكتروني لقياس رضاه عن المتجر الالكتروني الذي يتعامل معه في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

تتضمن الاستبانة:







قياس رضا المتسوق الالكتروني



آلية التسوق ومناسبتها له



جودة المنتجات المعروضة



وضوح الأسعار



التزام المتجر بالتوصيل



مطابقة المنتجات المستلمة



حفظ حقوق المستهلك



الإلغاء والاستبدال والاسترجاع



ملاءمة خيارات الدفع



استبيانات سابقة:





قياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات



قياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية



رابط المشاركة

https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/E9A6676F054D1D00