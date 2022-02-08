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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يشرف على 5 مزادات علنية الكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، في الفترة بين 7 و14 فبراير 2022.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الالكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الالكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الالكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر.