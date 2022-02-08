مركز الإسناد

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وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الالكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الالكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الالكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر.
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