شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة في إيطاليا ترتفع خلال شهر ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الايطالية بأقوى وتيرة خلال ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد تراجعها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وعلى أساس القيمة، ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 9ر0% مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما تراجعت بنسبة 4ر0%. وارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 7ر1% ومبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1ر0%.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر9% في ديسمبر الماضي عقب ارتفاعها بنسبة 4ر12% في نوفمبر الماضي. وارتفعت المبيعات على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي.

وانخفضت المبيعات الإلكترونية بنسبة 1ر4% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، في ثاني تراجع يتم تسجيله خلال عام .2021

وأشار مكتب الاحصاء إلى أن مستويات المبيعات الإلكترونية في ديسمبر الماضي مازالت أعلى من فبراير 2020 قبل جائحة كورونا.

وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع بنسبة 1ر1% مقارنة بالربع الثالث، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة 8ر0%. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفعت قيمة وحجم المبيعات بنسبة 9ر7% و 2ر7% على التوالي.