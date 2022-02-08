شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومى موسع لبحث استعدادات مشاركة مصر كضيف شرف لمنتدى بطرسبرج الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً للتحضير للمشاركة المصرية كضيف شرف الدورة الـ25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى والذى سيعقد بروسيا خلال شهر يونية المقبل .

وقالت الوزيرة أن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصرى بالمنتدى، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصرى والمقام على مساحة 406 متر مربع الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر

وأشارت جامع إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصرى بالمنتدى نظراً لنجاحها فى تنظيم الجناح المصرى بإكسبو 2020دبى والذي يحظى بإهتمام عالمى كبير من مختلف رواد الإكسبو، لافتةً في هذا الاطار الى ان الجناح سيتشرف بزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمين بوتين وهو الامر الذي يعطي زخماً كبيراً للجناح المصري.

وبدوره أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية الحدث لتشجيع الاستثمار بين مصر وروسيا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى وكذلك الاستثمار فى الصحة لتكون إضافة لتاريخ التعاون المثمر بين مصر وروسيا فى مجال البحث العلمى والذى شهد مؤخرا اتفاقات من بينها، بروتوكول تعاون مع المعهد المتحد فى روسيا فى مجال الطاقة النووية، والتعاون المشترك بين وكالتى الفضاء المصرية والروسية، لافتاً الى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذى يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من المستثمرين إلى جانب التواجد الإعلامى المكثف والتعريف بالنهضة الاقتصادية التى قامت بها مصر فى مختلف المجالات؛ وخاصة تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال دعم التكنولوجيا و الابتكار وريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم التكنولوجى، وجهود تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتطبيق التحول الرقمى، من خلال برنامج مصرى للمشاركة فى الأحداث الجانبية التى يتم تنفيذها على هامش المنتدى فى المجالات التى تخدم جهود التطوير والتنمية التى قامت بها مصر مؤخرا.

وقال السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر فى تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج ، لافتاً إلى أن المشاركة المصرية ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالاضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الاعمال فضلاً عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا

واشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الاكبر بين البلدين وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية فى مصر.

كما لفت المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الى ان المنتدى يمثل نافذة هامة للتواصل مع الشركات الروسية وجذبهم للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر انشائها في منطقة العين السخنة، مشيراً الى ان هناك تنسيقاً كبيراً مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة القريبة المقبلة.