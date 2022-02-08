شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 92.78 دولار لبرنت و91.48 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 92.78 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.48دولار للبرميل .

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 مليون برميل يوميا.