شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز مشروع سكن مصر فى 9 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسة شروط حجز وحدات مشروع سكن مصر والتى من المقرر طرحها علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 15 من الشهر الجاري.

وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات مشروع سكن مصر في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .

وكان الخليج 365 قد نشر أسعار وحدات مشروع سكن مصر وهي عبارة عن

سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6405 جنيهات وعدد الوحدات المطروحة 1000 وحدة.

• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6510 جنيهات وعدد الوحدات المطروحة 500 وحدة.

• سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 6120 جنيها وعدد الوحدات المطروحة 152 وحدة.

• سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيها وعدد الوحدات المطروحة 122 وحدة.

• سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 4105 جنيهات وعدد الوحدات المطروحة 150 وحدة.

• سعر المتر في مدينة بدر 5035 جنيها وعدد الوحدات المطروحة 82 وحدة.

• سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة 6555 جنيهات وعدد الوحدات المطروحة 32 وحدة.

• سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 4050 جنيها وعدد الوحدات المطروحة 300 وحدة.