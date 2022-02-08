شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير بلجيكا فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا في مصر، لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإنشاءات، ومواد البناء.



خلال اللقاء

أكد عبد الوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم التعاون الاستثماري وفرص تعزيزه بين البلدين الصديقين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات البلجيكية مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى انه تم التباحث حول فرص مشاركة الشركات البلجيكية في مشروعات تخدم زيادة فرص التصدير إلى افريقيا.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر.



خلال اللقاء1

من جانبه أكد السفير البلجيكي بالقاهرة حرص حكومته على تفعيل التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة تواجد الشركات البلجيكية بها في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مثمناً في ذات السياق الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخراً والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري