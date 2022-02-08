غرفة القاهرة تبحث سبلا جديدة لتطوير خدمات التجار وزيادة الصادرات

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القاهرة - سامية سيد - العربي : رقمنة التعاملات الإدارية والاقتصادية خطوة مهمة لتطوير القطاعات لدعم اقتصادنا القومي

يبحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبلًا جديدة لزيادة الخدمات لمنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤديّ خدمات.

وعلى مدار أسبوعين ناقشت هيئة مكتب غرفة القاهرة ومجلس إدارتها إمكانية وجود خدمات جديدة ، وتطوير الخدمات الموجود حاليًا بالفعل من أجل دعم كافة الأنشطة المنتسبة للغرفة ومتابعة الحركة التجارية بالسوق في كافة الانشطة.

وتنوعت جلسات مجلس إدارة غرفة القاهرة ما بين جلسات عادية وجلسات عبر تقنية " زووم" عن طريق الإنترنت، من أجل بحث كافة الموضوعات التي تتعلق بالقطاعات المختلفة، منها مشروع الرعاية الصحية والخدمات الرقمية سواء إدارية أو اقتصادية ، وإمكانية تنظيم معارض مجتمعية، بجانب معارض تساند الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسعي الدولة لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار .

المهندس إبراهيم العربي أكّد على ضرورة التطوير وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بغرفة القاهرة في أسرع وقت ممكن لمواكبة المستجدات الحديثة محليًا وعالميًا، خاصة أن هذا التطوير في صالح الاقتصاد القومي؛ لأن المشروعات التي تمثلها الغرف التجارية معظمها متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وهي القاعدة العريضة لاقتصادنا، ولذلك نسعى إلى تنميتها طبقًا لخطة الدولة التي تستهدف تنمية كافة المشروعات، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت "العربي" إلى أن تطوير الخدمات يتطلب جهدًا وفيرًا وعملًا متواصلًا، وتكامل الأدوار بين الجميع من مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية والجهاز التنفيذي للغرفة، وهو ما نعمل من خلاله حاليًا بحيث تكون الرؤية واسعة وواضحة وصريحة.

وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية رقمنة كافة الخدمات الاقتصادية والإدارية لتحقيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في ظل الرقمنة الشاملة التي يمر بها العالم في التعاملات المختلفة، مشيدًا بدور الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ، والسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتنمية المُستدامة.