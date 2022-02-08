شكرا لقرائتكم خبر بوينج تشتري 2 مليون جالون من وقود الطيران المستدام لعملياتها التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت شيلا ريميس، نائب رئيس شركة بوينج للاستدامة البيئية: "يعتبر الوقود الجوي المستدام حل آمن ومُثبت وفوري من شأنه أن يساعد في تحقيق أهداف قطاعنا طويلة الأجل بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050. ولطالما كانت بوينج رائدة في جعل وقود الطيران المستدام حقيقة واقعة، وسنتمكن من خلال هذه الاتفاقية من الحد من بصمتنا الكربونية والحصول على الوقود الجوي المستدام الخاص برحلات التسليم للعملاء بالإضافة إلى عملياتنا الخاصة".

يُوفر وقود الطائرات المنتج بشكل مستدام، والذي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80% طوال دورة حياة الوقود مع إمكانية الوصول إلى 100% في المستقبل، الإمكانيات الأكثر أهمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران على مدار العشرين إلى ثلاثين عام قادم. وتم تصنيع الوقود من عدة مواد أولية، ويعد الوقود الجوي المستدام معتمداً للاستخدام التجاري ويمكن مزجه مع وقود الطائرات التقليدي دون الحاجة لإجراء تعديلات على الطائرات أو المحركات أو البنية التحتية للتزوّد بالوقود. والتزمت شركة بوينج قبل عام تقريباً بتسليم طائراتها التجارية القادرة والمرخصة على الطيران باستخدام الوقود الجوي المستدام بنسبة 100% واعتمادها بحلول عام 2030.

وتضم اتفاقية الشراء مع EPIC Fuels شراء الوقود الجوي المستدام والمصنوع من النفايات الزراعية غير الصالحة للأكل، ومزج 30% من هذا الوقود مع 70% من وقود الطائرات التقليدي، مما سيتيح الاستخدام الأوسع للوقود الجوي المستدام لدى شركة بوينج في مجال الإنتاج التجاري والاختبار والعبّارات وطائرات Dreamlifter ورحلات العملاء في مرافق إيفيريت ورينتون وسياتل في ولاية واشنطن ونورث تشارلستون وساوث كارولاينا. وستستمر شركة EPIC Fuels أيضاً بتوفير مزيجاً مخصصاً بنسبة 50/50 إلى 100% من الوقود الجوي المستدام والوقود الجوي التقليدي لبرنامج بوينج ecoDemonstrator، والذي يعزز الابتكار من خلال أخذ التقنيات المبتكرة من المختبر واختبارها في الجو لوضع حلول لتحديات العالم الواقعي في مجال الطيران والمسافرين. وتمت الموافقة حالياً على مزيج 50/50 للوقود الجوي المستدام ووقود الطائرات التقليدي للرحلات التجارية.

ومن جانبه قال كايل أوليري، نائب الرئيس ومدير العمليات لدى EPIC Fuels، شركة توريد وقود الطيران المستقلة التي تدير عملياتها الأساسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا: "تُعرَف شركتنا بالتركيز على الإشراف والسلامة البيئية في القطاع. ولطالما كانت EPIC وبوينج شريكتين منذ عقود ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من اتفاقية الشراء هذه. ونعمل معاً اليوم لنجعل الاستدامة أكثر قابلية للتحقيق لدى عملائنا".

وحدثت عملية الشراء هذه بناءً على ريادة بوينج في القطاع واستثماراتها على المدى الطويل لتطوير استخدام الوقود الجوي المستدام في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر التعاون مع شركات الطيران وشركات الوقود والحكومات والمؤسسات البحثية لتوسيع إمدادات الوقود الجوي المستدام وخفض تكلفتها. وبدأت بوينج برحلاتها التجريبية باستخدام الوقود الجوي المستدام في عام 2008، وساعدت في الحصول على الموافقة للاستخدام التجاري في عام 2011 ومكنت إجراء رحلات توصيل الطائرات باستخدام الوقود الجوي المستدام بدءاً من 2012. وأجرى برنامج بوينج ecoDemonstrator في عام 2018 أول رحلة تجريبية لطائرة تجارية تابعة للشركة وتعمل على الوقود الجوي المستدام بنسبة 100% على متن طائرة شحن من طراز 777 بالتعاون مع شركة FedEx. وبدأت بوينج في عام 2019 بتقديم خيار للعملاء لتشغيل رحلات التسليم التجارية باستخدام الوقود الجوي المستدام كبيان على التزامها بخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز استخدام أنواع الوقود الجوي الأكثر استدامة.

وبصفتها شركة طيران عالمية رائدة، تقوم شركة بوينج بتطوير وتصنيع وتوفير خدمات الطائرات التجارية ومنتجات الدفاع وأنظمة الفضاء للعملاء في أكثر من 150 دولة. كما أنها أكبر مُصدِّر في الولايات المتحدة، لذلك تستفيد الشركة من مواهب قاعدة الموردين العالمية لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستدامة والأثر الإيجابي في المجتمع. ويلتزم فريق بوينج المتنوع بالابتكار من أجل بناء المستقبل والعيش حسب قيم الشركة الأساسية المتمثلة بالسلامة والجودة والنزاهة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.boeing.com.