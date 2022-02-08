شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على واحد بالمئة من الإمدادات العالمية. وتستأنف المحادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق في أفاتريد "إذا رفعت العقوبات عن إيران ستتلقى إمدادات النفط العالمية دعما تحتاجه بشدة".

ونزل سعر برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 91.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولارا أمس الاثنين.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 90.80 دولار للبرميل.

يتدعم الخامان هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

ولم تسفر ثمان جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير شباط.